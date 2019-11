Due nuovi delegati del rettore all'Università di Siena: alla sanità il professor Francesco Dotta, alla sostenibilità il professor Simone Bastianoni

Due nuovi delegati per il rettore dell'Università di Siena, Francesco Frati: il professor Francesco Dotta è stato nominato delegato alla sanità e il professor Simone Bastianoni delegato alla sostenibilità.

Francesco Dotta, docente di Endocrinologia e attuale direttore del dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e neuroscience dell'Ateneo e della UOC di diabetologia presso l'Azienda ospedaliera universitaria senese, sostituisce il professor Ranuccio Nuti, che è stato ringraziato pubblicamente per il lavoro svolto in questi anni fino al recente pensionamento in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’Anno Accademico.

Simone Bastianoni, docente di Chimica dell'ambiente e dei beni culturali presso il dipartimento di Scienze fisiche, della terra e dell’ambiente, è invece il primo delegato dell'Ateneo sui temi della sostenibilità.

"Ho ritenuto il professor Dotta, stimato medico e ottimo ricercatore, la persona giusta in grado di rappresentare alla perfezione la figura del medico universitario che deve coniugare le funzioni di didattica e ricerca con quelle assistenziali" - ha detto il rettore. "Inoltre, vista la priorità attribuita dall’Ateneo ai temi dello sviluppo sostenibile - ha aggiunto Frati - ho ritenuto opportuno chiedere al professor Bastianoni, che si occupa da tempo di questi argomenti come coordinatore dell’Ecodynamics Group, del corso di insegnamento trasversale sulla Sostenibilità e come presidente dell'Alleanza Carbon Neutrality: Siena, di affiancarmi".

Le nomine sono state comunicate agli organi di governo dell'Ateneo nelle ultime sedute.

Fonte: Università di Siena

