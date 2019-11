Fermato per un controllo nel Parco San Donato: in manette per possesso di droga e resistenza a pubblico ufficiale

Ieri pomeriggio un ragazzo è stato arrestato a Firenze per possesso di droga. Il soggetto, un 23enne originario del Mali già noto alle forze dell'ordine, nell'estate scorsa era già stato arrestato per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella giornata di ieri è stato fermato per un controllo dai carabinieri, mentre era in sella a una bicicletta nel parco San Donato a Firenze, in zona di Novoli. Alla vista delle forze dell'ordine ha provato ad evitare il controllo, opponendo resistenza. In seguito alla perquisizione, è stato trovato in possesso di 45 grammi di hashish suddivisa in 6 stecche e 120 euro in contanti.

Il 23enne è stato arrestato e dovrà rispondere, oltre al possesso di stupefacenti, anche al reato di resistenza a pubblico ufficiale.

