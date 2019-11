Festa della Toscana, Certaldo punta al salvataggio dell'ecosistema

Si intitola “Acqua che porta vita, acqua che porta via…” l’iniziativa certaldese che si inserisce nella Festa della Toscana 2019 e si svolgerà giovedì 28 novembre dalle ore 10.00 al Teatro Boccaccio. L’evento regionale, che celebra ogni anno la abolizione della pena di morte in Toscana – evento sancito il 30 novembre del 1786 dall’adozione del nuovo codice penale – nel ricordare quell'evento straordinario, vuole affermare l'impegno per la promozione dei diritti, della pace e della giustizia, come elemento costitutivo dell'identità toscana. E la tutela dell’ambiente, come dimostrano anche i recenti fatti legati al maltempo, così come il diritto alle risorse idriche, motivo di tensione e conflitti a livello internazionale, sono a tutti gli effetti temi legati.

Questo il programma: alle ore 10.15, apertura della manifestazione, con l’Inno d’Italia cantato dalle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo e dell’Istituto SS. Maria Bambina; interverranno a seguire Enrico Sostegni - Consigliere Regione Toscana; Fiorenzo Li Volti - Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Certaldo; Lucia Di Laora - Dirigente Scolastico Scuola Primaria “Istituto Maria SS Bambina”; Romina Renzi - Presidente del Consiglio Comunale di Certaldo. Alle ore 10,30 interverranno Alice Pistolesi - Giornalista dell’Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo e Leonardo Ermini - Protezione Civile Città metropolitana di Firenze. Alle ore 11, le conclusioni di Giacomo Cucini - Sindaco di Certaldo.

La scaletta degli interventi si replicherà poi dalle ore 11.45, per la diversa platea degli alunni della la scuola secondaria di primo grado, che apriranno la sessione a loro dedicata cantando l’Inno d’Italia.

Sempre nell’ambito della Festa della Toscana, domenica 1 dicembre 2019 si terrà la XII edizione del Trofeo podistico Calvino Cantini, appuntamento alla Scuola Media “G. Boccaccio”, Via Leopardi, alle ore 8,00 col ritrovo partecipanti, ore 09,30 la partenza corsa podistica competitiva e passeggiata ludico – motoria, alle ore 11,30 arrivo e le premiazioni all’Auditorium Scuola Media G. Boccaccio.

Saranno presenti: Clara Conforti - Assessore del Comune di Certaldo; Patrizia Liverani - Presidente dell’Associazione “Il Gregge Ribelle”. Il percorso si articolerà intorno alle strade del centro, di Certaldo Alto e del Parco di Canonica. Lungo il percorso gli atleti troveranno dei punti di ristoro. Nell’Auditorium della Scuola Media G.Boccaccio punto ristoro finale

Nell’ambito della iniziative, gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Certaldo e della Scuola Paritaria SS. Maria Bambina faranno visita agli ospiti della Casa di Riposo APSP Centro Egiziano Giglioli

L’iniziativa è organizzata da Comune di Certaldo, Istituto Comprensivo, Istituto paritario Maria SS. Bambina, con la compartecipazione del Consiglio Regionale della Toscana, in collaborazione con Il gregge ribelle, Auser, APSP Egiziano Giglioli, Croce Rossa Italiana, Misericordia di Certaldo, Arceri Certaldesi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

