Festa della Toscana, a Lastra a Signa l'iniziativa 'Interconnessi'

Anche quest’anno il Comune di Lastra a Signa aderisce alla Festa della Toscana, istituita nel 2001 dalla Regione Toscana per ricordare l’editto del Granduca di Leopoldo del 30 novembre 1786 che aboliva la pena di morte, promuovendo un’iniziativa con le scuole che si terrà nella mattinata di venerdì 29 novembre al Teatro delle Arti. “Interconnessi. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” è il titolo dell’iniziativa organizzata in collaborazione con la scuola secondaria Leonardo Da Vinci. Apriranno la mattinata, a partire dalle 9, i saluti del sindaco Angela Bagni, del presidente del consiglio comunale Nicola Montemurro e della dirigente scolastica Eleonora Marchionni, interverrà poi l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini per un’introduzione all’iniziativa. Successivamente si terranno gli interventi di Isabel De Maurissens di Indire, Lorenzo Console dell’Associazione culturale Sgi e Paolo Sandrucci di Amnesty International Firenze.

Fonte: Comune di Lastra a Signa

