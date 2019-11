Un 59enne originario di Latina è morto dopo essere finito in un fossato con la propria vettura in via Marconi a Fauglia, in zona Acciaiolo. Il fatto è avvenuto questa notte, a mezzanotte, nel comune della Valdera e sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Pisa e i sanitari inviati dal 118. Per le forze dell'ordine erano presenti i carabinieri.

