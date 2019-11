Food & Wine in Progress, degustazioni dell'eccellenza Toscana: 140 produttori e 1000 etichette alla Stazione Leopolda

Ais Toscana e Unione Regionale Cuochi Toscani, ancora insieme per la quinta edizione di Food & Wine in Progress, la più importante rassegna del settore della Toscana che si terrà alla Stazione Leopolda di Firenze il 30 novembre e 1 dicembre prossimi, in collaborazione con Coldiretti e Confcommercio, Camera di Commercio di Firenze e con il patrocinio della Regione Toscana.

Il programma dell’evento è stato presentato oggi presso Palazzo del Pegaso della Regione Toscana, durante la conferenza stampa a cui hanno preso parte il Presidente del Consiglio Regionale della Toscana Eugenio Giani, la Vicepresidente Lucia De Robertis, il Presidente dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana Cristiano Cini, il Presidente dell’Unione Regionale Cuochi Toscani Roberto Lodovichi e i vari partner della manifestazione, con il Direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni, il Presidente di Confcommercio Firenze Aldo Cursano, il Presidente di Coldiretti Firenze Roberto Nocentini ed il Direttore di Coldiretti Firenze Simone Ciampoli e il Presidente del Consorzio tutela dell'Olio extravergine di Oliva Toscano IGP Fabrizio Filippi.

“Il vero motore propulsore di questa manifestazione è l’aver saputo collaborare e fare squadra per perseguire un obiettivo comune – commenta il Presidente di AIS Toscana Cristiano Cini – atteggiamento non sempre scontato quando a mettersi insieme sono due realtà differenti, benché molto simili. La diversità, soprattutto di prospettiva rispetto a certi temi, è stata in realtà la vera motivazione che ci ha portati ad avere questo proficuo e continuativo confronto, che si mantiene attivo giorno dopo giorno e a cui ci ispiriamo per costruire progetti condivisi tra queste due realtà strettamente interconnesse tra loro che ogni giorno di più si trovano a lavorare a fianco e ad esaltarsi reciprocamente. I feedback che raccogliamo ogni anno in questa occasione, sia dal pubblico che a livello dei contenuti affrontati, sono importanti, a conferma che tale binomio, nato con la finalità di promuovere le produzioni enologiche ed agroalimentari della Toscana, si è sviluppato nel tempo, andando a stimolare la cultura e la conoscenza di un contesto sempre in progress”.

Nel dettaglio, la manifestazione dedicata all’eccellenza enogastronomica della Toscana, si aprirà con il convegno della Regione Toscana “Il FEAMP 2014-2020 in Toscana, tra sostenibilità e innovazione”, ma protagonisti assoluti della due giorni saranno gli oltre 1.000 vini dei 140 produttori dell’Eccellenza di Toscana, recentemente premiati con le Quattro Viti nella Guida AIS Vitae 2020, che saranno presenti con banchi d’assaggio in rappresentanza delle più significative denominazioni del Granducato, affiancati dai vini “ospiti” della Regione Basilicata e dell’Isola di Madeira.

E proprio a questi ultimi due sono dedicate tre delle quattro masterclass in programma: sabato 30 novembre alle 14.30 la prima dedicata all’abbinamento dei vini di Madeira (su prenotazione 35€) condotta dal relatore AIS Leonardo Taddei in coppia con João Pedro Ghira (Madeira Wine Company), mentre alle 17.30 è prevista una sessione di illustrazione dei vini in anfora a cura dell'enologo Francesco Bartoletti; domenica 1 dicembre alle 12.15 saranno i vini della Basilicata ad essere protagonisti (su prenotazione 15€) mentre la seconda masterclass dedicata ai vini di Madeira (su prenotazione 35 €) sarà alle 15.15 e si tratterà di una verticale guidata da Simone Loguercio e Valentino Tesi, rispettivamente Miglior Sommelier d'Italia 2018 e 2019 e João Pedro Ghira (Madeira Wine Company).

La novità più importante per l’edizione di quest’anno, sarà tuttavia la degustazione sperimentale per sordi: una esperienza sensoriale unica nel suo genere, realizzata in collaborazione con docenti LIS, attraverso la quale l’assaggio si trasforma in una emozione da vivere pienamente, utilizzando tutti gli altri sensi. L’evento è gratuito ed aperto a tutti coloro che vorranno sperimentare questa inedita degustazione, supportata da una pedana sensoriale - che restituirà vibrazioni musicali - e la poesia gestuale dell’artista Nicola Della Maggiora. Una modalità che tutti potranno sperimentare, domenica 1 dicembre dalle ore 14,00 alle 15,00.

Sono invece una conferma le sessioni gratuite di AIS Wine School – in programma solo domenica 1 dicembre alle 10.45 e alle 17,00 - ed AIS Oil School, che invece si terranno alle 12.30 e alle 16 del sabato e alle 11.30 e alle 15,00 della domenica, a cura del Consorzio per la tutela dell’Olio Toscano IGP e condotte da un Sommelier Ais. Da quest’anno, ci sarà anche una novità, l’AIS Beer School, minicorso gratuito di introduzione alla degustazione della birra previsto per le 11.30 di domenica 1 dicembre.

Così come sono confermati gli appuntamenti con i Wine Tutor ed Oil Tutor, i percorsi degustativi gratuiti fra i banchi d’assaggio del vino e dell’olio che partiranno rispettivamente il sabato alle ore 11, 14 e 16 e la domenica alle 11.30, 13.30 e 16.30 il Wine Tutor ed il sabato alle 12, alle 15 e alle 17 e la domenica alle 12.30, 14.30 e 16.30 l’Oil Tutor.

I sommelier di AIS Toscana saranno inoltre presenti nell’area dedicata agli showcooking e alla creatività degli chef di URCT, con i quali divideranno il palcoscenico fornendo suggerimenti sull’ideale abbinamento tra i piatti preparati, il vino e, quest’anno, anche l’olio.

Nella giornata di sabato 30 alle 16.15 è altresì previsto un altro momento di talk show, con la presentazione del libro “Chianti Classico, figlio di mezzadro” di Stefano Formigli a cui seguirà una degustazione di Chianti Classico.

La chiusura sarà come di consueto dedicata alla premiazione dell’AIS Wine Contest – a cui tutti potranno partecipare in tutta la giornata di sabato e fino alle 15 di domenica, indovinando un vino “alla cieca” per vincere una prestigiosa Magnum - della Borsa di Studio I Balzini, dei premi Food & Wine in Progress categoria wine e food, e del premio “L’Eccellenza di Food & Wine in Progress”, e a seguire, la consegna del riconoscimento di Ambasciatore della Cucina Italiana FIC a Moreno Cedroni, uno dei più titolati chef d’Italia, detentore di due stelle Michelin.

Fonte: AIS Toscana - Ufficio stampa

