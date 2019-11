Fratelli d'Italia Serravalle sui pozzi inquinati: "Contaminazione rilevata dal 2010, indifferenza delle precedenti amministrazioni"

L’associazione “Uniti per Serravalle” ha realizzato un volantino per informare la cittadinanza riguardo alla preoccupante situazione dei pozzi inquinati in località Ponte Stella e alla loro storia pregressa, in cui si fa riferimento a fatti dimostrabili sulla base di apposita documentazione, più volte citata dagli stessi amministratori e anche dagli scriventi.

Si tratta di un comportamento che risponde ai principi di trasparenza e responsabilità, che il PD serravallino qualifica però vergognosamente come strumentalizzazione. Ci dispiace il fatto che il sig. Corsini non accetti la verità, ma è ormai acquisito agli atti che Arpat abbia avvisato il Comune della contaminazione, rilevata già a partire dal 2010, solo quattro anni più tardi; che l’inquinamento delle falde acquifere sia avvenuto quindi durante le precedenti amministrazioni comunali e queste ultime dal momento della comunicazione non abbiano saputo gestirlo, evitando di informare sia il consiglio comunale che la popolazione e omettendo di tenere i rapporti con gli enti preposti e indagarne le cause. La negazione dell'evidenza non dà diritto a nessuno, nemmeno agli esponenti del PD, di accusare di strumentalizzazione la giunta Lunardi, a cui dovrebbero riconoscere invece il merito di aver doverosamente informato i cittadini e iniziato le indagini che le giunte precedenti hanno totalmente trascurato.

Considerata la difesa a spada tratta del silenzio e dell’indifferenza di “quelli che c’erano prima", non stupisce affatto che venga intenzionalmente liquidata come allarmismo la volontà di Lunardi di rendere conto alla popolazione, in qualità di responsabile ultimo dell'igiene e della salute pubblica, delle scelte effettuate sia circa i pozzi contaminati sia circa l'indagine epidemiologica in corso. Sottolineiamo poi la sfacciataggine delle richieste rivolte all’amministrazione: invitano il Comune a monitorare tutti i pozzi, a consegnare a mano l'ordinanza alle famiglie interessate, a far pressione sugli organi di controllo affinché possano rinvenire al più presto le cause dell'inquinamento, a rinvenire i responsabili e a procedere in fretta alla bonifica delle falde acquifere; in breve a compiere tutto ciò che gli attuali amministratori stanno portando avanti e che le precedenti amministrazioni hanno invece omesso di fare con il loro benestare! Come è possibile accettare da loro lezioni e giudizi?

Fonte: Fratelli d’Italia - Serravalle Pistoiese

