Galleno sicura, sindaco e forze dell'ordine incontrano i cittadini

Tornano gli incontri periodici con i cittadini, in particolare con i residenti delle frazioni, promossi dal Comune di Fucecchio in collaborazione con le forze dell’ordine per confrontarsi sulle azioni di prevenzione da mettere in campo in tema di sicurezza urbana.

Il prossimo appuntamento, in programma domani sera a Galleno (mercoledì 27 novembre ore 21,15) presso la sala parrocchiale di Piazza della Chiesa, sarà anche l’occasione per incontrare il Maggiore Daniele Riva, nuovo comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli, e il Dottor Massimo Luschi, da pochi giorni nuovo comandante della Polizia Municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa.

Oltre a loro, interverranno il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, il maresciallo Pietro Pirina, comandante della Stazione dei Carabinieri di Fucecchio, e il dottor Roberto Dini, responsabile del nucleo operativo Fucecchio-Cerreto Guidi della Polizia Municipale.

“Sarà l’occasione – spiega il sindaco – per incontrare e conoscere due figure fondamentali per quanto riguarda il presidio del territorio, come il nuovo comandante dei Carabinieri della Compagnia di Empoli e il nuovo comandante della Polizia Municipale, ma anche per fare il punto sulle azioni intraprese in materia di sicurezza e sulle iniziative che potranno essere messe in campo in futuro. Invito tutti i cittadini di Galleno e delle zone limitrofe a partecipare. Quello di domani sera sarà uno degli incontri che faremo su tutto il territorio comunale per confrontarsi con i cittadini”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

