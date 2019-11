Giovanili Abc, i risultati del weekend

Di seguito i risultati delle giovanili dell'Abc Castelfiorentino.

U18 Silver

Prosegue la corsa della formazione di Cantini e Chiarugi che cala il tris ed espugna Poggibonsi 51-63.

Dopo un avvio di rincorsa (18-11 al 10′), i gialloblu cambiano passo nella seconda frazione quando impattano e passano a condurre andando al riposo lungo sul +3 (25-28). Nella ripresa l’orgoglio castellano emerge prepotentemente e, con un break di 11-24, incanala la sfida: al 30′ il tabellone segna 36-52, e nell’ultimo quarto serve soltanto amministrare.

POGGIBONSI BASKET – GIALLOBLU CASTELFIORENTINO 51-63

Parziali: 18-11, 7-17, 11-24, 15-11

Tabellino: Arrighi 7, Marrucci 13, Giotti 14, Talluri 3, Castellacci 12, La Rosa 7, Cetti 1, Cavini 7, Giannetti, Barlabà ne, Paciscopi ne, Montagnani ne. All. Cantini. Ass. Chiarugi.

U14 Elite

Il derby è gialloblu. In casa del Biancorosso Empoli prova di carattere per i ragazzi di Calvani e Cioni che espugnano la Lazzeri in volata per 47-49. Gara come da pronostico intensa e combattuta per tutti i quaranta minuti, con le due squadre che si sono alternate al comando senza che nessuna sia mai riuscita a scappare. Così, dopo una prima parte punto a punto (23-20 all’intervallo), nella ripresa l’inerzia resta sembre in bilico e si prosegue sul botta e risposta, fino a giocarsi il tutto per tutto nella volata finale. E, quando la testa e la freddezza contano davvero, i gialloblu, d’autorità, portano il derby a Castelfiorentino.

BIANCOROSSO EMPOLI – ABC CASTELFIORENTINO 47-49

Parziali: 11-8, 12-12, 15-14, 9-15

Tabellino: Merlini 13, Damiani 10, Bartolini 2, Echerle 1, Viviani 10, Ticciati 4, Rosi 5, Marchetti 4, Lilli, l Bici, Bernardoni, Spuntarelli. All. Calvani. Ass. Cioni.

U14 Femminile

Non basta un’ottima prova alle ragazze di Banchelli e Iserani per espugnare il parquet di San Miniato: 62-58 il finale.

Match giocato sul filo dell’equilibrio nella prima parte, con le gialloblu brave a stare al ritmo delle padrone di casa: se al 10′ il tabellone segna 9-10, al riposo lungo San Miniato conduce 28-24. A rientro dagli spogliatoi ottimo l’approccio castellano: le gialloblu ci credono e corrono, passando a condurre al 30′ (41-44). L’ultima frazione, quindi, si gioca sul punto a punto, ma sul finale gli episodi premiano la squadra di casa.

PALL. SAN MINIATO – BASKET CASTELFIORENTINO 62-58

Parziali: 9-10, 19-14, 13-20, 21-14

Tabellino: Cappelli 15, Barbella 32, Capitani 8, Ibrahimi 1, Dani 2, Alverini, Mancini, Taddei, Costa, Sanesi, Betti, Ndiaye. All. Banchelli. Ass. Iserani.

U13 Blu

Ed anche il secondo derby è gialloblu. La truppa Blu di Mostardi e Ciampolini batte senza storia i cugini empolesi: 87-30 il finale che racconta un match mai in discussione. I gialloblu, infatti, mettono subito le cose in chiaro e al 10′ la fuga è già iniziata: 25-7, che diventa 45-13 all’intervallo. Un punteggio che, nella ripresa, basta amministrare e la formazione castellana ci riesce con grandissima autorità. Così, quando al 30′ il tabellone segna 70-21, la festa è già iniziata.

ABC CASTELFIORENTINO – BIANCOROSSO EMPOLI 87-30

Parziali: 25-7, 20-6, 25-8, 17-9

Tabellino: Ticciati 18, Bacci M. 5, Ricci 4, Bacci T., Filomeno 9, Spuntarelli 8, Vallerani 11, Casadei 15, Frullini 2, Leti 10, Gjioni 2, Marchetti 3. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

U13 Giallo

Continuano i grandi progressi del gruppo Giallo di Mostardi e Ciampolini che esce sconfitto dal Valdelsa 47-32 ma, ricordando il finale dell’andata, conferma di aver fatto enormi passi in avanti. Proprio come contro la Virtus Siena, infatti, il passivo è ben minore rispetto al -40 di poche settimane fa e di fatto, se non fosse stato per un approccio completamente sbagliato (18-4 nella prima frazione), i successivi tre periodi di gioco sono stati giocati alla pari. Ma il divario accumulato nel primo periodo, purtroppo, è stato decisivo.

VALDELSA BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 47-32

Parziali: 18-4, 14-15, 7-7, 8-6

Tabellino: Zecchi 13, Fiorentini,Kamberaj, Bonora 6, Bufalini 6, Agbegninou 2, Macalindong, De Simone, Baldi 2, Niccolini 2, Barlabá 1, Mancini. All. Mostardi. Ass. Ciampolini.

Minibasket

Esordienti e Aquilotti fanno en plein. Bis di splendide vittorie nel weekend del minibasket gialloblu, e marcia che prosegue a vele spiegate nei rispettivi campionati.

Gli Esordienti di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini hanno espugnato il parquet del Costone Siena con un altro perentorio 15-86 che parla da solo. Gara a senso unico con i gialloblu che hanno letteralmente murato il canestro ai locali scappando già al riposo lungo sul 6-38. Un vantaggio che, nella ripresa, la truppa castellana ha saldamente gestito e incrementato. Per l’Abc sono scesi in campo Zecchi, Pieri, Bonora, Bufalini, Agbegninou, Baldi, Bini, Tamburini, Crisafi, Garbetti, Marzi, Bianchi.

Vittoria nell’atteso terzo derby della giornata contro l’Use Empoli, invece, per gli Aquilotti di Antonio Ticciati e Camilla Calvani che al PalaBetti hanno chiuso la pratica sul 14-10 vincendo quattro tempini e perdendone due. Dopo aver conquistato il primo parziale, i gialloblu hanno ceduto agli ospiti la seconda e la terza frazione, ma il rientro dall’intervallo è stato da manuale: determinazione, intensità e negli ultimi tre tempini non c’è stata storia. Il derby è, ancora, gialloblu.

Fonte: Abc - Ufficio stampa

