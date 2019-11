Incendio in appartamento a Calci, 5 persone allontanate

I vigili del fuoco di Pisa sono intervenuti con tre automezzi alle ore 23:45 circa in via Bruno Buozzi a Calci per un incendio appartamento. All’arrivo sul posto dei pompieri la donna che si trovava all’interno dell’appartamento dove è scaturito l’incendio, si trovava in stato confusionale sul terrazzo ed è stata raggiunta, recuperate dal personale dei vigili del fuoco e consegnata al personale del 118. L’incendio ha interessato tutto l’appartamento e a scopo precauzionale è stato interdetto l’utilizzo dell’appartamento stesso e di altri due adiacenti. Complessivamente le persone che sono state allontanate sono cinque . Sul posto il sindaco di Calci Massimiliano Ghimenti e personale della Protezione civile che ha provveduto a ricovero delle persone allontanate. Le cause che hanno determinato l’incendio sono in via di accertamento.

Tutte le notizie di Calci