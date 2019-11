Incidente mortale a Calenzano, maggiori dettagli sulla tragica vicenda

Sono stati resi noti dalla stampa locale maggiori dettagli riguardo alla vicenda del giovane morto ieri a Calenzano. Si tratta di Andrea Clemente, di Vergaio (Prato), classe 1998, diplomato all’Ipsia Marconi indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica, aveva iniziato da poco alcune esperienze lavorative come meccanico, carrozziere e gommista. Grande appassionato di moto, ieri si trovava a bordo della sua due ruote, quando intorno alle 18:30 ha perso il controllo del mezzo urtando contro un guard rail lungo la Sp8 Militare per Barberino. A chiamare i soccorsi sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno assistito al tragico incidente. Sul posto sono intervenute un’ambulanza infermieristica della Misericordia di Calenzano e una medicalizzata ma nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato niente da fare. Sul posto anche la Municipale di Calenzano che si è occupata dei rilievi. La Barberinese è stata chiusa al traffico dalle 19:15 e riaperta solo dopo la rimozione della salma. Già da oggi sarà possibile avere un quadro più preciso di quanto accaduto.

