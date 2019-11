Intitolazione a Oriana Fallaci: la richiesta della Lega al Comune di Certaldo

La Lega - Salvini Certaldo nel prossimo Consiglio Comunale, chiederà l'intitolazione di una Via o di Piazza cittadina alla scrittrice Oriana Fallaci, per il suo contributo culturale, storico e per il suo impegno politico nell’affermare la necessità di tutelare la nostra civiltà e la vita.

Oriana Fallaci è stata una grande giornalista, reporter internazionale, scrittrice ed attivista italiana e fiorentina. Vorremmo che il Comune di Certaldo si facesse inoltre promotore di momenti di riflessione, che coinvolgano anche le istituzioni culturali e scolastiche del Comune, sull’importante testimonianza culturale, politica e civile che Oriana Fallaci ci ha lasciato.