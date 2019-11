La bottega dei giocattori, spettacolo a Santa Croce

La rassegna dedicata alle famiglie Stasera pago io! si chiude e per l’ultimo appuntamento venerdì 29 novembre alle 21.00 al Teatro Verdi di Santa Croce sull’Arno ospita Teatro Crest con La bottega dei giocattoli, spettacolo adatto a bambini dai 5 ai 10 anni.

Storie intorno a giocattoli che si animano di vita propria abitano da sempre le fantasie dei bambini, che naturalmente giocano dando un’anima agli oggetti.

La nostra storia accade in una bottega di giocattoli, e le botteghe di giocattoli non sono forse delle città nelle quali i giocattoli vivono come delle persone? O meglio, le città non sono forse delle botteghe di giocattoli nelle quali le persone vivono come dei giocattoli? C’è sempre una bambola più bella e c’è la bambola invidiosa, un orsacchiotto che si innamora e un soldatino geloso, una mamma cattiva e una buona fata, giostre e macchinine che non si stancano di girare. Un mondo parallelo che aiuta i bambini a fare esperienza di emozioni, imparando a non perdere “la bussola”, passando dalla gioia alla delusione, dalla malinconia all’allegria, dall’amore al risentimento. Una città solitamente notturna, perché vive nel profondo dei sentimenti. Non solo infantili.

Stasera pago io! è un progetto speciale pensato e strutturato da Fondazione Toscana Spettacolo onlus e Giallo Mare Minimal Teatro.

Si propone l’originale formula del fantassegno (denaro virtuale che non comporta nessuna spesa), e pagano solo i bambini, che con un biglietto da 5 euro portano a teatro i propri familiari, i quali muniti di fantassegno possono entrare gratis e godere dello spettacolo.

Il progetto mira a coinvolgere i bambini, le scuole e le famiglie, affinché il teatro sia vissuto non come un’occasione speciale, ma come una necessità, una buona abitudine per tutti.

Anche l’orario degli spettacoli, le 21.00, è inconsueto per rassegne dedicate ai bambini e alle loro famiglie.

Posto unico per i bambini 5€; adulti ingresso gratuito dietro la presentazione di un fantassegno.

Per avere i biglietti bisogna presentarsi il mercoledì precedente lo spettacolo, presso la biglietteria del Teatro Verdi a Santa croce sull'Arno, dalle 16.30 alle 19.30.

Solo il giorno della prevendita o la sera dello spettacolo se non saranno esauriti in prevendita è possibile avere i biglietti. Da ricordare che avere il fantassegno è necessario, ma non dà diritto all’ingresso a teatro.

Per informazioni e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro 0571 81629 –info@giallomare.it; Teatro Comunale Verdi di Santa Croce sull’Arno tel. 0571/33267;biblioteca A. Puccini tel .0571/30462.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - ufficio stampa

