La Notte in Blu del Futurismo: mostra e Palazzo aperti fino a mezzanotte

Appuntamento sabato 30 novembre con la Notte in Blu, organizzata da Confesercenti. Per l’occasione Palazzo Blu sarà aperto fino alle ore 24, con l’ultimo ingresso alle mostre in corso alle ore 23.00.

A partire dalle ore 20.00 il biglietto d’ingresso per la mostra ‘Futurismo’ sarà ridotto a 10 euro e sono previste due visite guidate gratuite, alle ore 21 e alle 21.30, a cura di Kinzica Società Cooperativa. Per partecipare alle visite guidate gratuite è obbligatorio prenotarsi chiamando lo 050.2204650 oppure inviando una mail a info@kinzicacoop.it.

La mostra Futurismo presenta oltre cento opere dei più grandi maestri, a partire da Umberto Boccioni a Giacomo Balla, Luigi Russolo, Carlo Carrà, Gino Severini, in una rassegna che si propone, per la prima volta, di provare come i più grandi fra gli artisti futuristi seppero rimanere fedeli alle riflessioni teoriche enunciate nei manifesti, traducendole in immagini dirompenti, innovative e straordinariamente felici sul piano artistico.

Sempre a partire dalle ore 20.00 biglietto ridotto a 2 euro per visitare la Collezione Permanente e le mostre ‘Simon Vouet e il ritratto di Artemisia’ e ‘Pisa gli anni ’60. Il boom e il rock’, immagini scelte dall’archivio fotografico di Luciano Frassi.

Fonte: Fondazione Palazzo Blu - Ufficio stampa

