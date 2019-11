Sulla strada di grande comunicazione Firenze Pisa Livorno per tagli e potatura di piante è prevista la chiusura della rampa in uscita in direzione Mare dello svincolo di Lavoria in orario 8-17 nei giorni del 27, 28 e 29 novembre.

Fonte: Città metropolitana di Firenze - Ufficio stampa

