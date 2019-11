I più letti della settimana: auto 'pericolosamente' in bilico e gli aggiornamenti sul maltempo

Ritorna la rubrica dedicata al riassunto degli articoli più letti della scorsa settimana su gonews.it. L'articolo ha lo scopo di ricapitolare i fatti rilevanti che hanno caratterizzato la settimana appena passata, siano essi di cronaca nera o di costume o ancora di politica. Il criterio è quello delle letture evidenziate con i dati certificati da Google Analytics. Per scelta della redazione e rispetto nei confronti di chi è toccato da lutti, non saranno evidenziati i numeri degli articoli di cronaca nera. In questo pezzo analizziamo la settimana compresa tra lunedì 18 novembre 2019 e domenica 24 novembre 2019.

Alla ripresa della settimana l'aggiornamento sul maltempo è stato l'articolo più cliccato: oltre 14mila letture. All'opposto della settimana, domenica 24, anche l'incidente che ha riguardato due trentenni a Sovigliana è stato un fatto che ha causato molto scalpore, così come l'incidente in via Amendola (quest'ultimo fortunatamente senza gravi conseguenze, a dispetto del primo). Sono stati tanti pure gli omaggi a Luca Ammannati, parte attiva del comitato per la nuova 429. Infine una notizia curiosa: l'auto rimasta in bilico, all'interno della quale è stato messo in salvo il giovane conducente.

GLI ARTICOLI SEGNALATI DALLA REDAZIONE

Non solo cronaca nella settimana di fine novembre: l'arrivo del nuovo comandante della polizia municipale dell'Unione dei Comuni ha riscosso molto successo, come pure la chiamata a Milano di un noto medico al lavoro a Firenze. La 'reunion' 26 anni dopo l'ultima volta per i ragazzi della ex classe terza del Fermi di Empoli ha suscitato curiosità nei lettori di gonews.it, come pure l'approdo in tv di una prof di Capraia e Limite nel nuovo programma di Gerry Scotti.

Tutte le notizie di Toscana