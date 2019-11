Lotta all’usura, in Regione approvato emendamento di Gabriele Bianchi (M5S)

“La finalità dell’emendamento accolto è quella di coinvolgere nel Cordinamento regionale per la prevenzione dell’usura - istituito in base ai sensi dell’art. 7 della legge 86/2009 - le associazioni e le fondazioni impegnate nella lotta antimafia. La criminalità organizzata è infatti la principale protagonista dei fenomeni criminosi riferibili all’estorsione e all’usura e queste associazioni possono svolgere un ruolo fondamentale anche nel contrastare l’usura. Lo Stato deve stare e sa stare vicino alle persone. E se si lavora insieme le cose funzionano. Da tempo stiamo studiando per trovare una soluzione sistematica a questi fenomeni a livello regionale, mettendo in sinergia Istituzioni, associazioni, e attività di monitoraggio nei territori, in modo da intercettare per prima cosa le situazioni a rischio e segnalare disagi”.

Gabriele Bianchi, Consigliere regionale MoVimento 5 Stelle

