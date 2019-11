Montesport: il Basket Promozione gioca bene, ma cade contro il Libero Basket Siena

Bella prestazione quella di ieri lunedì 25 novembre del nostro Basket Promozione in casa della prima in classifica del Campionato, il Libero Basket Siena. Partita terminata 62 a 46 per la squadra di casa dopo un’ottima partita dei nostri nel settore difensivo. Arrivati all’intervallo in vantaggio di 1 punto, i ragazzi di Nesi hanno poi concesso troppo vantaggio nel terzo periodo, mollando la presa da un punto di vista offensivo, a seguito anche dell’infortunio di Fabbrini nei primi minuti del match.

Tabellino:Laterza 4, Bandinelli 7, Mugnaini 8, Flotta 10, Bonfanti 5, Ciappi 2, Dragoni 3, Frangioni 2, Innocenti 2, Fabbrini 3, Giovannetti.

Fonte: Ufficio Stampa

