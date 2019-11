Montesport ginnastica artistica, i risultati del campionato di Serie C

Sabato 23 Novembre si è svolta a Montevarchi la Terza ed ultima prova del Campionato di Serie C della Zona Tecnica 5 (Lazio, Toscana e Sardegna). La squadra composta da Marta Pruneti, Alice Colazilli, Desara Pashaj, Senia Buti, Chiara Menichincheri in prestito dalla Società Ginnica Giglio di Montevarchi e Alice Mannini in panchina alle prese con un recupero da un piccolo infortunio conferma la Seconda piazza delle altre due prove.

Partite alle parallele Alice, Chiara, Senia e Desara eseguono 4 buonissimi esercizi, ma purtroppo Desara durante l'atterraggio accusa un dolore all'adduttore ed è costretta a ritirarsi. A questo punto le compagne capiscono che è il momento di rimboccarsi le maniche.

Passate alla trave, finalmente la squadra si convince di poter eseguire quattro ottimi esercizi, e così accade. Apre Chiara con un bell' esercizio, ottimo punteggio per lei, seguono Alice (chiamata all'ultimo secondo come riserva) Senia e Marta con tre buoni esercizi che danno la giusta carica al corpo libero. Esercizi ben eseguiti e molto espressivi, da sottolineare quello di Chiara premiato dalla giuria con un alto punteggio.

La gara termina al volteggio con 3 bellissimi salti di Senia, Chiara e Alice. Con questa prova si è concluso un campionato molto duro che ha richiesto alle nostre atlete sempre prestazioni di alto livello. Le ragazze della Montesport sono state all'altezza della competizione confermandosi ai vertici della ginnastica del centro Italia. Appuntamento per il prossimo anno continuando lo splendido lavoro fatto fino ad oggi per aggredire in modo deciso quel primo primo gradino del podio e per conquistare un posto nel campionato nazionale di serie B.

Fonte: Ufficio stampa

