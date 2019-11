Natale in città: sabato 30 novembre si accendono le luminarie

Torna il “Natale a Quarrata” con tante iniziative dedicate a grandi e piccini.

Si parte sabato 30 novembre, alle 16.00, con l’inaugurazione della mostra “L’arte dei presepi” al Polo tecnologico e alle 17.00 con l’accensione di tutte le luminarie cittadine e dell’albero di Natale in piazza Risorgimento, gentilmente concesso dal vivaio Fratelli Francesco e Federico Niccolai di Valenzatico. Allieteranno la giornata l’esibizione, in piazza Risorgimento, della Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata, del coro gospel Pistoia Gospel Singers diretto da Silvia Benesperi, e del coro delle classi prime, seconde e terze delle sezioni A, B e C della scuola primaria Don Pino Puglisi di Quarrata. Sarà presente babbo natale che regalerà i palloncini ai bambini.

Anche quest’anno, il cuore delle attività sarà la piazza Agenore Fabbri, con la pista di pattinaggio su ghiaccio, che verrà inaugurata a partire da domenica 1 dicembre, e la mostra “L’arte dei presepi” al Polo Tecnologico, durante la quale saranno esposti i presepi realizzati da artigiani, scuole e associazioni del territorio. La mostra sarà aperta tutti i giorni dal 30 novembre al 6 gennaio, esclusi il 25 dicembre e il 1 gennaio, dal lunedì al venerdì, ore 16-20; sabato e domenica ore 10-12 e 16-20; il 24 e il 31 dicembre chiusura anticipata alle 18.

Tanti i mercatini natalizi e i mercati straordinari in calendario: si parte il primo dicembre con il mercato straordinario per le vie di Valenzatico “Aspettando il Natale”; si prosegue poi il 14 ed il 15 dicembre con i “mercatini di Natale a Montemagno”; il 15 dicembre si svolgerà anche il mercato straordinario nel centro cittadino.

Tante saranno le iniziative nelle scuole, con laboratori per i bambini e per le loro famiglie, e con Babbo Natale che, dal 10 al 13 dicembre, farà visita ai nidi e alle scuole d’infanzia, accompagnato dal Sindaco Marco Mazzanti.

Come da tradizione, il 22 dicembre ci sarà la tombola al Polo Tecnologico con premi natalizi e brindisi finale con spumante e panettone. Tornerà anche il concerto di Santo Stefano realizzato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi di Quarrata all'interno della Chiesa di San Michele Arcangelo di Vignole.

Nel mese di dicembre ogni fine settimana si avvicenderanno le associazioni di volontariato (Misericordia, Croce Rossa, Lions, Ail, Diversamente Cuccioli, Lipu), che proporranno iniziative per grandi e piccini nei gazebo di piazza Risorgimento.

Il 31 dicembre, in piazza Agenore Fabbri, ci sarà il Veglione di fine anno con musica e brindisi di mezzanotte, stand natalizi e pista di pattinaggio su ghiaccio aperta. Non mancheranno, infine, le segreterie di Babbo Natale organizzate da Croce Rossa e Vab e le iniziative promosse dalla Misericordia, a partire dal Babbo Natale in piazza, domenica 15 dicembre.

Per l’Epifania, come di consueto, piazza Risorgimento ospiterà l’iniziativa promossa dalla Misericordia di Quarrata “Dal Cielo scende la Befana”. Tutto il programma di Natale è pubblicato sul sito del Comune di Quarrata: https://bit.ly/37NPKDg .

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

