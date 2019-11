'Non chiediamo mica la luna': incontro sulla campagna Medici Senza Frontiere per l'accesso ai farmaci

Giunto al suo ultimo incontro, il tema di "Storie di terre, di mare e di popoli: dialoghi con Medici Senza Frontiere” sarà dedicato alla campagna “Non vogliamo mica la Luna” per celebrare i 20 anni della Campagna per l’Accesso ai Farmaci essenziali in tutto il mondo. Con l’intervento di Silvia Mancini, epidemiologa e esperta di affari umanitari di MSF.

La campagna per l’Accesso ai Farmaci, si batte dal 1999, per promuovere l’accessibilità delle cure, stimolare ricerca e sviluppo di terapie innovative e abbattere le barriere che impediscono alle persone di ricevere le cure di cui hanno bisogno. Oggi, a distanza di 20 anni dal lancio della Campagna per l’Accesso ai Farmaci Essenziali, la battaglia per il diritto alla salute è diventata globale e sta coinvolgendo anche i Paesi più ricchi con sistemi di salute universalistici.

"Abbiamo bisogno di politiche farmaceutiche più efficaci e pragmatiche, centrate sul diritto universale alla salute, ed improntate alla solidarietà fra nord e sud del mondo: quarant’anni di politiche dei farmaci essenziali ci hanno infatti insegnato che le sfide della salute globale si risolvono insieme" dichiara Silvia Mancini.

La promozione di una ricerca medica innovativa che dia priorità ai bisogni della salute globale e la mitigazione degli effetti della proprietà intellettuale sull’accesso alle cure essenziali sono alcune delle questioni più urgenti che MSF ha affrontato in diversi Paesi del mondo, ottenendo in misura diversa alcuni importanti risultati come la riduzione dei prezzi per la cura dell’HIV/AIDS, della Polmonite, Tubercolosi e Epatite C.

L’incontro si inserisce all’interno di "Storie di terre, di mare e di popoli: dialoghi con Medici Senza Frontiere”, il ciclo di incontri a cadenza mensile organizzato dal gruppo di volontari di Medici Senza Frontiere (MSF) di Firenze con operatori di MSF e scrittori, professionisti, ricercatori esperti in medicina, migrazione e diritti umani.

T utti gli incontri sono a ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

Gruppo MSF di Firenze: cell. 345.3834042 Facebook: Medici Senza Frontiere - Gruppo di Firenze Mail: info.firenze@rome.msf.org

Fonte: Medici Senza Frontiere Firenze - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze