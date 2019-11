Nuova sede Coldiretti a San Casciano nella giornata del Ringraziamento

La 69ª Giornata provinciale del Ringraziamento di Coldiretti Firenze si terrà domenica 1 dicembre a San Casciano Val di Pesa, a partire dalla 10,30 con il raduno dei trattori e dei mezzi agricoli in piazza Cavour. Gli imprenditori agricoli fiorentini , le loro famiglie, cittadini e istituzioni saranno accolti da Roberto Nocentini e Simone Ciampoli, presidente e direttore di Coldiretti Firenze.

Alle ore 11 la Santa Messa sarà concelebrata, nella Parrocchia della Propositura di San Cassiano da don Massimiliano Gori, parroco di San Casciano, e da don Gabriele Gerini, consigliere ecclesiastico di Coldiretti Toscana.

Dopo la benedizione dei trattori, alle 12,30 ci sarà il taglio del nastro del nuovo ufficio Coldiretti della zona del Chianti, in via Borromeo, 48. A conclusione della giornata: agribuffet a cura di Agrichef della rete Coldiretti-Campagna Amica.

“Sarà la nuova casa degli imprenditori agricoli del Chianti -spiega Roberto Nocentini, presidente di Coldiretti Firenze-. Ci piace tenere insieme le tradizioni con le innovazioni, per questo abbiamo deciso di inaugurare la nuova sede, più ampia e funzionale e non distante dalla precedente, in occasione della Giornata del Ringraziamento”.

La Giornata del Ringraziamento viene festeggiata dalla Coldiretti dal 1951 in tutta Italia con una manifestazione promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana (Cei) per rendere grazie per il raccolto dei campi e per chiedere la benedizione sulla nuova annata.

Il messaggio di quest’anno della Commissione episcopale per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace è “Dalla terra e dal lavoro: pane per la vita”.

Fonte: Coldiretti Toscana

