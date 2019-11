Outlet di Barberino, ricerca sull'impatto economico per il territorio della cittadella dello shopping

Una ricerca sull’Outlet di Barberino, tra risvolti economici e impatto sul territorio. Lo studio sul valore aggiunto dell’Outlet in Toscana, curato da Prometeia, società di consulenza, sviluppo software e ricerca economica, sarà presentato domani, mercoledì 27 novembre a palazzo del Pegaso.

L’appuntamento è per le ore 11, in sala Gonfalone del Consiglio regionale (via Cavour, 4 - Firenze). Alla conferenza stampa, insieme a Eugenio Giani, presidente dell’Assemblea toscana, interverranno Giampiero Mongatti, sindaco di Barberino di Mugello; Lapo Baroncelli, vicepresidente Confindustria Firenze; Maria Chiara Bellomo, Centre Manager Barberino Designer outlet; Leonardo Catani, Specialist Prometeia.

Per tutti è semplicemente l’Outlet Village di Barberino, immerso nel paesaggio toscano della Valle della Sieve, a pochi chilometri da Firenze. Barberino Designer Outlet è una cittadella dello shopping, progettata e realizzata come un borgo rinascimentale.

