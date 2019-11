Il Paese che vogliamo: il roadshow di Cia Agricoltori Italiani fa tappa in Toscana

Per Cia Agricoltori Italiani è necessario approfondire e dettagliare “Il Paese che vogliamo” con

Fa tappa in Toscana il roadshow Cia Agricoltori Italiani, dedicato al progetto nazionale "Il Paese che Vogliamo". A Firenze, infatti, l'incontro interregionale Toscana, Emilia-Romagna e Umbria per affrontare con il territorio, istituzioni ed enti locali, associazioni e parti sociali, le azioni necessarie e non più rinviabili per cambiare l'Italia.

La tavola rotonda di sintesi è in programma per mercoledì 27 novembre (alle ore 10) al Palazzo dei Congressi (Piazza Adua 1) Sala Verde.

Nei giorni scorsi, sempre nel capoluogo toscano, si è tenuto, come da format, il primo step, dedicato ai tavoli tematici sui cinque asset strategici: infrastrutture, governo del territorio, filiere produttive a vocazione territoriale, gestione della fauna selvatica, enti locali e politiche europee.

PROGRAMMA - Mercoledì 27 novembre (ore 10)

Apertura lavori - Cristiano Fini, presidente regionale Cia - Agricoltori Italiani Emilia Romagna

Saluti - Simone Gheri, direttore Anci Toscana

Introduzione ed illustrazione documento di sintesi Luca Brunelli - Presidente regionale Cia - Agricoltori Italiani Toscana

Tavola rotonda “L’organizzazione dei sistemi produttivi per valorizzare le produzioni di qualità”

Matteo Bartolini - Presidente regionale Cia - Agricoltori Italiani Umbria

Prof. Alessandro Pacciani - Accademia dei Georgofili

Giuseppe L’Abbate - Sottosegretario al Mipaaf

Marco Remaschi - Assessore all’agricoltura della Regione Toscana

Simona Caselli - Assessore all’agricoltura della Regione Emilia Romagna

Matteo Burico - Sindaco di Castiglion del Lago (PG)

Prof. Rossano Pazzagli - Università degli Studi del Molise

Modera Alessandro Maurilli - Giornalista settore agroalimentare

Conclusioni: Dino Scanavino - Presidente Cia Agricoltori Italiani

Fonte: CIA Toscana

