Part-time verticali Piaggio, il Tribunale da ragione a Uilm: entro il 2021 contratti a tempo pieno

Circa un anno fa, con il Patrocinio dello Studio Matarazzo Associati, avevamo presentato presso il Tribunale di Pisa un ricorso contro l'INPS riguardante i part-time verticali in Piaggio, che prestavano a tempo indeterminato opera lavorativa in azienda per sette mesi all'anno.

Con il nostro ricorso chiedevamo che a questi lavoratori venisse riconosciuta la copertura pensionistica per tutto l'anno, cioè le 52 settimane anziché le 30-32 attribuite dall'INPS. Con grande soddisfazione il 12 novembre scorso il Tribunale di Pisa ha accolto la nostra istanza, riconoscendo le 52 settimane a questi lavoratori.

Seppur consapevoli che si tratta di una sentenza per ora di primo grado, è comunque una vittoria che testimonia l'impegno profuso dalla Uilm in questi anni a favore dei part-time verticali, lavoratori che con forza abbiamo sempre sostenuto e che sosterremo sempre.

Questa sentenza non è l'unica azione in favore di questi lavoratori, ma si somma agli accordi fatti in azienda (voluti fortemente dalla Uilm) che prevedono il passaggio di tutti i part-time verticali a full-time entro il 2021.

Fonte: UIL Toscana - Ufficio Stampa

