Nuovo pediatra per Montaione e Gambassi Terme, ecco gli orari

È Tommaso Bianconi, pediatra di famiglia, il medico che da domani mercoledì 27 sarà in servizio per il territorio dei Comuni di Montaione e Gambassi Terme. A causa del protrarsi della nomina definitiva del nuovo pediatra di famiglia per entrambi i territori che indicativamente dovrebbe avvenire entro i primi mesi dell’anno prossimo, l'Azienda Usl Toscana centro ha attivato un servizio con la presenza del pediatra, individuato a seguito di un pubblico avviso, negli ambulatori delle Case della Salute di Montaione e Gambassi Terme.

La presenza del dottor Bianconi presso le due Case della Salute, è stata decisa per offrire alle famiglie un servizio più prossimo e che quindi può essere usufruito indipendentemente dalla eventuale scelta che fosse già stata effettuata dalle famiglie ad ottobre su altri pediatri dell’ambito territoriale.

Gli orari di ricevimento del dottor Bianconi presso gli ambulatori delle Case della Salute di Montaione e Gambassi Terme sono i seguenti:

- Casa della Salute di Montaione, via Da Filicaia 18 il venerdì dalle 10.00 alle 14.00 a far data dal 27.11.19;

- Casa della Salute di Gambassi Terme, via Volterrana 24, il martedì dalle ore 10.00 alle ore 14.00 a far data dal 3.12.19.

- solo per domani mercoledì 27 novembre il dott. Bianconi sarà presente a Gambassi Terme in via eccezionale e con orario 14.00 – 18.00.

Non sarà più attivo, invece, il servizio di pediatria consultoriale che si svolgeva a Gambassi Terme e Montaione il giovedì mattina e che sarà sostituito negli orari e nei giorni sopra riportati.

L’Azienda ricorda che la scelta del pediatra è libera e che al momento dell’entrata in servizio del pediatra a tempo indeterminato, dovrà essere effettuata una nuova scelta.

Fonte: Asl Toscana Centro

