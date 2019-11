Perquisizioni in corso per la Fondazione renziana Open

Perquisizioni in corso sulla Fondazione renziana Open. La Fondazione Open, attiva dal 2012 al 2018, nata per sostenere le iniziative politiche di Matteo Renzi, è stata sottoposta ad un’indagine da parte dei militari della guardia di finanza di Firenze. Ad essere perquisiti, in undici città diverse, sono stati alcuni imprenditori o rappresentanti legali di società. I loro nominativi sarebbero emersi durante l’acquisizione dei documenti dei finanziatori della Fondazione stessa, durante una perquisizione dello scorso settembre nello studio legale dell’avvocato Alberto Bianchi,presidente dell’organizzazione.

