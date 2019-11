Peschereccio 'Invidia' affonda a Viareggio, in salvo il pescatore: operazioni di rimozione dal fondale

Un peschereccio è affondato questa mattina nel mare di Viareggio e il pescatore, unico a bordo, è stato tratto in salvo. L' 'Invidia', la nave della marineria locale, è affondata per un'infiltrazione di acqua dallo scafo, dovuta probabilmente allo scontro in mare con un tronco. Infatti, da quanto si apprende, il pescatore stava rientrando in porto dopo l'attività di pesca quando, a circa 2 miglia dalla costa, ha sentito un forte colpo sullo scafo.

Subito dopo al rumore, l'uomo si è accorto dell'acqua che entrava e ha lanciato l'SOS. Sul posto sono intervenute la motovedetta della capitaneria di porto e una della guardia di finanza. I soccorsi hanno cercato di rimuovere l'acqua dal peschereccio con l'ausilio delle pompe di bordo, ma nonostante i tentativi il mezzo è affondato in un fondale di 5 metri, distante 300 metri dal molo del porto di Viareggio.

Nel pomeriggio sono state completate le operazioni di recupero di 'Invidia'. I subacquei hanno portato in semigalleggiamento il peschereccio con l'utilizzo di sei palloni ad aria e, con la motobarca '2044' e l'uso di un'altro peschereccio della marineria viareggina, sono state terminate le operazioni di rimorchio del relitto.

L' 'Invidia' giunta nel porto, è stata messa in sicurezza con due fasce sotto lo scafo e una volta svuotata è stata trascinata con l'autogrù nel piazzale della banchina Lenci.

L'attività è stata coordinata dalla capitaneria di porto di Viareggio, effettuata grazie all'aiuto e alla collaborazione della marineria peschereccia viareggina, e dall'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di svuotamento del peschereccio.

