Con 83 grammi di droga tra eroina e cocaina: arrestato a Pisa

Era scappato dagli agenti in zona via Emilia a Pisa lasciando cadere a terra dalla tasca destra del giacchetto 44 dosi tra eroina (11 g) e cocaina (2 g) e nella sua auto sono stati ritrovate altre 74 dosi da 23 g di eroina, un pezzo intero della stessa sostanza da 27,2 grammi e un sacchetto con 20 grammi di cocaina in polvere. Per questo M.H., 59enne originario della Tunisia, è stato arrestato dagli uomini della squadra volante. L'uomo, nonostante fosse in regola con il permesso del soggiorno, aveva già precedenti per reati legati allo spaccio di stupefacenti. Nell'appartamento dove l'uomo abita sono stati trovati nastri di nylon uguali a quelli usati per il confezionamento delle dosi sequestrate. Sono in corso indagini per approfondire lo spessore criminale dell’arrestato che oggi subirà il processo per direttissima.

Tutte le notizie di Pisa