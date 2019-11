'Saper Fare', i laboratori di Manifattura Tabacchi: l'artigianato per tutte le età a Firenze

In Manifattura Tabacchi continuano i laboratori ideati dai Maker e dagli innovatori che lavorano nel B9.

“Saper Fare” è il filo conduttore di tutte le attività: dai laboratori dedicati ai bambini sulla sostenibilità ambientale, ai corsi di moda, design, cucina e birra artigianale.

“Il processo di rigenerazione di cui è protagonista Manifattura Tabacchi si traduce nella scelta di proporre laboratori aperti a tutti sull’arte del saper fare, appuntamenti che si ispirano ai valori guida della rinascita di Manifattura: tradizione, innovazione e sostenibilità.” - Afferma Michelangelo Giombini, Head of Product Development di Manifattura Tabacchi - “Mettere in circolo idee e soluzioni pratiche è uno degli obiettivi dell’operazione B9, un luogo fisico che accoglie studenti, lavoratori, imprenditori e makers che, attraverso i laboratori, incontrano la città e diffondono il loro modo di saper fare.”

Un ricco calendario prevede vari appuntamenti fino a tutto il mese di dicembre a B9, l’edificio di Manifattura Tabacchi dedicato a creatività, arte, sperimentazione e artigianato contemporaneo, a partire dai laboratori dedicati ai più piccoli.

LABORATORI PER BAMBINI Particolare attenzione è dedicata a bambini e ragazzi con una serie di attività pensate per aumentare la capacità di relazionarsi con la natura, riconoscerla e capirla, attraverso lo stimolo della scienza, dell’arte e dell’architettura. I piccoli partecipanti verranno accompagnati nell’individuare strategie per imparare a vedere le piante attorno a noi, a capirne le caratteristiche e le peculiarità. Le piante possono vedere? Cosa? Cosa serve loro per vedere? Quali strategie adottano le piante per spargere i propri semi più lontano possibile?

Lezioni di PNATura - “I sensi delle piante, vista e movimento”, un viaggio alla scoperta dei sensi delle piante - giovedì 28 novembre 17:30 – 19:30 (Età consigliata: 7-11 anni) - giovedì 19 dicembre - Cosa mangiano le piante? 17:30 - 19:30

4 + 4 = Orto - Laboratorio sui quattro elementi naturali e le piante dell’orto martedì 10 dicembre, 18:00 - 19:30

Tutti i laboratori per bambini sono gratuiti e su prenotazione

REGENERATION YOGA Non solo rigenerazione urbana, ma anche del corpo e dello spirito con Regeneration YOGA, corso bisettimanale (il martedì e il giovedì) di Ashtanga Yoga dove l’insegnante Sara Baccari proporrà lezioni adatte a tutti cercando di accompagnare anche i neofiti in una pratica consapevole. Gli esercizi di yoga potranno essere alternati a sessioni di allenamento funzionale a corpo libero. Gli appuntamenti: - Tutti i martedì e tutti i giovedì (fino al 19/12), 13:15 - 14:15

LABORATORI DI DESIGN E MODA Una nuova vita per vecchi accessori dimenticati dentro l’armadio? E magari anche per l’armadio stesso? I laboratori di moda e design in Manifattura Tabacchi puntano a diffondere la cultura del riciclo e riuso. Nell’atelier di Baba Ceramics si terranno La terra tra le mani, lezioni di ceramica per principianti e per chi sa già maneggiare argilla e colombino. Gli appuntamenti: - tutte le domeniche*, 17:00 - 19:00 fino al 17/12 - tutti i lunedì*, 13:30 - 15:30 / 19:00 - 21:00 - tutti i martedì*, 16:00 - 18:00 / 19:00 - 21:00

Tra gli altri laboratori:

Tiritappezzo - Laboratorio di tappezzeria a cura di Mòno e Canificio sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, 10:00 – 19:00 • Nodi da Scegliere - Laboratorio di sartoria a cura di Mani del Sud giovedì 5 dicembre, 15:00 - 19:00

ThirdHand - Laboratorio di restyling su cappelli a cura di SuperDuper Hats giovedì 5 dicembre, 18:30 - 20:30 • Instant Furniture - Laboratorio di autoproduzione di mobilio a cura di Mòno e Canificio sabato 7 dicembre (prima parte), domenica 8 dicembre (seconda parte), 10:00 - 19:00

LABORATORI FOOD E DEGUSTAZIONI DI BIRRE ARTIGIANALI Grande spazio anche ai corsi di cucina e di birra rigorosamente artigianale. Birrificio Valdarno Superiore propone Talk alla spina e Malti da legare, il primo incentrato sulle degustazioni alla scoperta delle varie culture della birra (tra cui due serate dedicate alle ‘birre natalizie’), il secondo dedicato agli abbinamenti tra birra e gastronomia.

Talk alla spina - Degustazione di birre a cura di Birrificio Valdarno Superiore (BVS) - giovedì 28 novembre, Ospite: Birrificio Babb, 21:00 - 23:00 - giovedì 12 dicembre, Speciale: le birre di Natale italiane, 21:00 - 23:00

- giovedì 19 dicembre, Speciale: le birre di Natale europee, 21:00 - 23:00

Malti da legare - Degustazione di birre e gastronomia a cura di Birrificio Valdarno Superiore giovedì 5 dicembre, Degustazione di birre e norcineria, 21:00 - 23:00

Il bistrot di B9 Bulli & Balene accoglie il pubblico dietro ai fornelli con interessanti corsi di cucina. Tra questi:

Le mani in pasta - Corso di panificazione e pasta fresca, a cura di Bulli & Balene martedì 3 dicembre, 19:30 - 22:30

Ciccio Pasticcio - Corso di pasticceria natalizia per famiglie, a cura di Bulli & Balene martedì 10 dicembre, 18:30 - 21:00

Tutti i laboratori sono su prenotazione a pagamento, tranne i corsi per bambini.

Il calendario completo dei laboratori Saper Fare: https://www.manifatturatabacchi.com/live/lab/

Per info su tutti i corsi in calendario: https://www.manifatturatabacchi.com/agenda/

B9 - Manifattura Tabacchi Via delle Cascine 33, Firenze



Fonte: Manifattura Tabacchi - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Firenze