Savino Del Bene Scandicci, prossima sfida contro le capoliste della Superliga russa

La Savino Del Bene Scandicci dopo esser uscita sconfitta dal big match di domenica scorsa contro le campionesse d’Italia di Conegliano, torna in campo tra le mura “amiche”. Le ragazze di coach Mencarelli debutteranno al PalaEstra di Siena, casa delle partite di Scandicci in CEV Champions League.

Dopo più di sei mesi dalla semifinale playoff dell’anno scorso giocata nella terra del Palio, Scandicci torna nella storica casa del basket senese per sfidare la Lokomotiv Kaliningrad Region.

La squadra russa, alla prima partecipazione in CEV Champions League arriva in Italia per continuare il trend positivo e restare in testa alla classifica della Pool B. Infatti, le russe hanno vinto con Maribor per 3-0 mentre Scandicci si è reso protagonista di una storica vittoria in casa del Vakifbank Istanbul.

Le ragazze di Voronkov sono le attuali capoliste nella Superliga russa dove hanno perso soltanto una partita.

Le parole di Coach Mencarelli: “Il nostro girone sta risultando un girone di ottimo livello, io ho sempre apprezzato le squadre toste nel girone, la mentalità cresce nelle partite che contano. Anche questa formula di Champions League, che dà tempo tra una gara di ripristinare le energie, mi ha dato sempre soddisfazione. Domani dobbiamo far vedere lo Scandicci che tolti il secondo e terzo set di Conegliano è una squadra che è andata sempre in crescendo e sta percorrendo un binario evolutivo che mi soddisfa”.

