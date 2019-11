Scontro tra Ultras in Fiorentina-Atalanta, Forza Italia Firenze: "Riconferma della fiducia nella polizia"

In merito agli incidenti di Fiorentina - Atalanta dello scorso febbraio Forza Italia riconferma, come fece allora, la propria fiducia nell’operato della Polizia, “rafforzata”, se del caso, dalle ultime immagini e registrazioni audio pubblicate che mostrano alcuni passaggi dei comportamenti di una parte dei tifosi atalantini prima e dopo la gara. Prendiamo nettamente le distanze, auspicando analoga presa di posizione del Sindaco di Firenze, dalle dichiarazioni che intendono adombrare responsabilità dei nostri agenti e sfiducia nelle indagini fin qui svolte in assenza di elementi che possano confermare accuse del genere.

La trasparenza nella gestione dell’ordine pubblico deve essere garantita ma deve essere altrettanto tutelata la dignità e la professionalità di chi quotidianamente difende i cittadini, come hanno fatto gli agenti in servizio in quel 27 febbraio.

Fonte: Coordinamento comunale di Forza Italia - Firenze

Tutte le notizie di Firenze