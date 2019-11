L'hanno vista mentre vendeva una dose di cocaina a Cascina, per questo una 49enne è stata arrestata per spaccio di stupefacenti. I carabinieri l'hanno bloccata mentre la compravendita era in atto e hanno segnalato l'acquirente come assuntore alla prefettura di Pisa. Perquisita, la donna è stata trovata con altri due grammi di cocaina e arrestata, adesso si trova ai domiciliari.

