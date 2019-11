Spaccia in centro a Pisa, in manette 21enne

Un 21enne di origini tunisine è finito in manette nella notte a Pisa. I carabinieri lo hanno arrestato in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Pisa. Dopo alcune indagini, svolte mettendo sotto controllo il telefono dell'uomo e pedinandolo, i militari hanno scoperto una grossa attività di spaccio di droga in centro. Il giovane, infatti, gestiva la vendita di cocaina e hashish. Al termine delle formalità di rito l’arrestato è stato portato nel carcere di Pisa.

