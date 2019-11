Spaccio di droga, Bussolin (Lega): "Stazione di Santa Maria Novella è teatro di uno spettacolo indegno"

“La stazione di Santa Maria Novella – dichiara il Capogruppo della Lega Federico Bussolin – è teatro di uno spettacolo indegno che ha per protagonisti spacciatori e perdigiorno. La nostra mappa dello spaccio, contenuta nella proposta di istituzione delle zone rosse, individua ben 25 aree cittadine per il contrasto di questo fenomeno. Se da una parte è intervenuto il questore disponendo la chiusura del Mc Donald's, dall'altra è assurdo il silenzio dell'amministrazione comunale. L'emergenza sicurezza, unitamente a quello della droga, c'è ed è reale: Nardella ha il dovere di attivarsi, se sono le idee a mancare ci sono le nostre proposte sul tavolo. La criminalità – conclude Bussolin – non è necessariamente un fenomeno fisiologico, va combattuta con ogni mezzo, Firenze faccia la sua parte”.

Fonte: Ufficio stampa

