Terremoto Albania, vigili del fuoco in partenza da Pisa

Terremoto di magnitudo 6.5 in Albania, vicino Durazzo, lungo la costa settentrionale che si affaccia sull'Adriatico. Alle 3.54 di notte ora italiana è stata rilevato il sisma con centro a 10 km di profondità e localizzazione tra Shijak e Durazzo. La conta delle vittime: 6 persone hanno perso la vita e in 150 sono rimasti feriti. Abitazioni e infrastrutture hanno subito gravi danni. Italy in Albania su Twitter ricorda che per gli italiani che si trovano nella delicata situazione dell'Albania possono contattare il numero emergenza connazionali dell'Ambasciata +35542274900.

#Terremoto in #Albania :forte scossa di magnitudo 6.5 vicino Durazzo. Il sisma avvertito anche in tutto il sud Italia

la gente è scesa in strada in preda al panico. Nessuna Informazione su eventuali danni a persone o cose(ore 5:22 martedì 26 novembre)

Ecco le prime immagini... pic.twitter.com/rVJBRE4KDb — Massimo (@Misurelli77) November 26, 2019

I primi aiuti dalla Toscana

I vigili del fuoco di Pisa del comando Usar (Urban Search and Rescue) Medium, specializzati in ricerche e soccorsi dopo catastrofi naturali come terremoti, si stanno dirigendo in Albania dopo essere rientrati da Savona. Li trasporterà un velivolo C130J dell'Aeronautica Militare, appartenente alla 46ª Brigata Aerea di Pisa, che si sta predisponendo per portare personale e materiali.

Tutte le notizie di Pisa