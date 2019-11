Un nuovo mezzo per SVS Pubblica Assistenza di Livorno grazie al Fondo Carta etica UniCredit

Un nuovo mezzo attrezzato, un furgone nove posti da utilizzare per il trasporto di persone disabili, è stato acquistato da SVS Pubblica Assistenza di Livorno grazie al contributo del Fondo Carta etica UniCredit. Il nuovo automezzo servirà per accompagnare i pazienti disabili presso centri e strutture ospedaliere per cure e accertamenti sanitari nonché per iniziative di svago e di socializzazione.

La consegna è avvenuta questa mattina alla presenza della Presidente SVS Pubblica Assistenza Livorno, Marida Bolognesi, del direttore operativo Francesco Cantini e del direttore amministrativo Andrea Fabbro; e per UniCredit di Saverio Pellicci, Francesco Rutili e Claudia Catarsi.

Fonte: UniCredit Group Media Relations

