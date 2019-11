Use ko a Piombino, Marchini: "Buona gara, finale decisivo"

Quando i dettagli fanno la differenza. Dopo una gara bella ed equilibrata, l'Use Computer Gross ha lasciato a Piombino due punti proprio nel finale. E' in quei frangenti che ai biancorossi è mancato qualcosa ed è quel qualcosa che ha fatto la differenza. "Abbiamo giocato una buona partita - attacca coach Alessio Marchini - purtroppo non è stata sufficiente per vincere. Nei primi due quarti abbiamo commesso alcuni errori difensivi di troppo ed abbiamo pagato la grande vena al tiro di Sodero che ha chiuso con ben 30 punti. Dopo l'intervallo siamo ripartiti bene difendendo forte e con alcuni tiri in transizione, poi loro hanno ripreso un margine e noi siamo stati bravi a rientrare. Si è deciso tutto nel finale ed è qui che abbiamo avuto poca lucidità facendo scelte sbagliate che abbiamo finito per pagare a caro prezzo. Resta il fatto che abbiamo impedito di far fare a loro una buona partita e ce la siamo giocata fino in fondo. Giocare a Piombino che era reduce da tre sconfitte consecutive non era facile, merito ai ragazzi di esserci andati vicino dopo averla preparata bene in settimana ed approcciata altrettanto bene". "Per vincere - chiude - è necessario fare meno errori ed essere più lucidi e cinici nei momenti chiave. Come ho detto ai ragazzi, queste gare fanno parte di un percorso di crescita e, se capiamo cosa abbiamo sbagliato e quindi dove dobbiamo migliorare, alla lunga le cose cambieranno. Ora archiviamo questa sconfitta e prepariamoci alla gara di sabato in casa con Cecina".

Fonte: Use - Ufficio stampa

