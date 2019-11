Al Circolo Allende di Montespertoli lo spettacolo 'Bianco'

La rappresentazione teatrale "Bianco" si terrà alla sala Topical del Circolo Arci S. Allende di Montespertoli, venerdì 13 dicembre alle ore 21,15. La commedia ha come argomento principale il rapporto fra padre e figlia, che si sviluppa con delicatezza, sullo sfondo di un'unione civile. Ironia e comicità si innestano su temi estremamente seri che rimangono a fare da cornice fino a stupire in un finale a sorpresa. Da oggi sono in vendita i biglietti presso il Bar della Casa del Popolo/Circolo Arci.

