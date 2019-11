Alla scoperta della villa dell’Americana a Papiano

Unire la storia di un luogo con le tradizioni culinarie che lo caratterizzano. E’ questo l’obiettivo di “Storie segrete & soavi sapori”, iniziativa organizzata da Confesercenti Pistoia con il contributo di Camera di commercio, Banca di Pescia e Cascina e Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano prodotti tipici del territorio. Gli itinerari sono 9 e si svolgeranno fino a dicembre in tutto il territorio pistoiese.

Protagonista dell’itinerario di domenica (1° dicembre) sarà la villa dell’Americana a Papiano. A metà dell’Ottocento la nobildonna americana Laura Towne Merrick, che già risiedeva a Firenze da qualche anno, acquistò e ristrutturò la villa in località Papiano per farne la sua residenza estiva. Da allora l’edificio divenne noto ai paesani come “villa dell’Americana”. Laura Towne Merrick era solita trascorrere qui il suo tempo in compagnia dei suoi ospiti e dedicandosi ai suoi numerosi interessi: la fotografia, l’antiquariato, il collezionismo ma anche attività filantropiche a favore degli abitanti del paese. La villa, che custodisce intatti gli arredi, i decori e le collezioni originarie, costituisce ancora oggi una preziosa testimonianza dell’eccentrica personalità della sua antica proprietaria. Prima della visita alla villa, piccolo giro al borgo di Porciano con visita della chiesa di San Giorgio e del museo della tradizione contadina gestito dalla Proloco del posto. A conclusione dell’itinerario pranzo tipico toscano a Lamporecchio al ristorante Antico Masetto.

Ritrovo alle 9,30 davanti alla pizzeria Marcellino in Via Montalbano, 28

Costo evento: 25 euro

Info e prenotazioni (entro venerdì): 3917708280

Fonte: Confesercenti

