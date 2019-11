Borracce targate Comune e Publiacqua in consegna agli studenti di Lastra a Signa

Saranno consegnate domani a tutti gli studenti delle scuole primarie e alla secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci di Lastra a Signa le borracce in alluminio frutto del progetto, promosso da Publiacqua e dal Comune, per contrastare l’utilizzo della plastica monouso nelle scuole. Ricordiamo che nell’ambito dell’iniziativa Publiacqua ha deciso di fornire le borracce per le prime classi delle scuole primarie, mentre il Comune ha voluto estendere il progetto finanziando a proprie spese la distribuzione anche a tutte le altre classi delle primarie e a tutti gli studenti delle scuola secondaria di primo grado per un totale di 1.345 studenti. Alla consegna di domani saranno presenti il sindaco Angela Bagni, l’assessore alla pubblica istruzione Matteo Gorini, l’assessore all’ambiente Annamaria Di Giovanni, un rappresentante di Publiacqua e la dirigente scolastica Eleonora Marchionni. “Nonostante il progetto sia partito nei mesi scorsi – ha spiegato il sindaco Angela Bagni- la consegna avverrà soltanto nella giornata di domani poiché, volendo ampliare l’iniziativa al maggior numero di alunni possibile, il grosso quantitativo di borracce ha impiegato un po' di tempo per arrivare”.

Fonte: Comune di Lastra a Signa

