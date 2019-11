Canile 'Soffio di Vento': pubblicato il bando per l'affidamento del servizio di gestione

Scade sabato 7 dicembre alle ore 9.00 il termine per presentare sul portale START della Regione Toscana (https://start.toscana.it/) la domanda alla manifestazione di interesse per partecipare al successivo bando per l’affidamento del servizio di gestione del canile sanitario e rifugio intercomunale “Soffio di Vento”. Il servizio comprende la raccolta delle segnalazioni e l’accalappiamento sul territorio dei Comuni di Pisa, Fauglia, Vecchiano, Vicopisano e Orciano Pisano con reperibilità h24, e servizio di primo soccorso animali incidentati.

L’appalto avrà durata di 24 mesi, con decorrenza dalla data di stipula del contratto, (presumibilmente dal 01/01/2020) a cui sommare la possibile proroga di ulteriori 6 mesi.

Per informazioni: Ufficio Ambiente (vicolo del Moro 2), t. 050/910416

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

