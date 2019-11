Carcere, nuovo quadro di interventi: incontro col Provveditore regionale

“Nei prossimi giorni incontrerò il nuovo Provveditore regionale dell’Amministrazione penitenziaria, Gianfranco De Gesu, entrato in servizio ieri, e gli presenterò il quadro del cantiere aperto con i quindici progetti in corso per rendere dignitosi gli istituti carcerari della Toscana, concepiti in modo tale che facciano fare un salto di qualità sul piano delle possibilità di risocializzazione”. Lo ha dichiarato il Garante dei detenuti della Toscana, Franco Corleone, che nei giorni scorsi ha visitato gli istituti penitenziari di Pisa e Livorno, dove ha incontrato i due direttori, Francesco Ruello e Carlo Mazzerbo.

“Per Pisa, in particolare, ho verificato lo stato dei lavori della nuova sezione femminile con il rifacimento delle celle e dei bagni”, ha spiegato Corleone. Si tratta di nove stanze che accoglieranno le detenute, in condizioni completamente diverse dal passato. “Mi auguro che il numero non sia superiore a quindici, per evitare disagi ben comprensibili, e lo dico perché l’amministrazione penitenziaria, invece, avrebbe intenzione di ospitare 23 persone”. Per l’apertura della sezione bisognerà attendere la sistemazione del piano terra, che prevede alcune stanze del centro clinico, una stanza per detenute semilibere sulla base dell’articolo 21, una sala attività, la cucina, il refettorio, la palestra e la biblioteca.

“Purtroppo – ha commentato Corleone - si sono verificati i soliti ritardi per l’accertamento antimafia dell’impresa, ma si spera che l’affidamento dei lavori avvenga nelle prossime settimane”. I lavori, ha ricordato infine il Garante, avranno una durata prevista di novanta giorni.

“Per Livorno – ha proseguito Corleone - finalmente si potrà procedere all’attivazione della nuova cucina nella sezione dell’alta sicurezza”. Intanto, con il direttore Mazzerbo e il Garante dei detenuti di Livorno, Giovanni De Peppo, è stato fissato un incontro per mercoledì 8 gennaio 2020, “per discutere sui progetti per il carcere di Livorno e per quello dell’isola Gorgona, che il Comune presenterà all’Amministrazione Penitenziaria. In particolare, si approfondirà la questione degli alloggi per la polizia penitenziaria, l’apertura di una sezione femminile in uno dei due padiglioni che sono attualmente in ristrutturazione, gli spazi della socialità, e, per Gorgona, la presentazione dello stato dell’arte e delle idee per la valorizzazione”. Al termine dell’incontro si festeggerà con il primo pranzo cucinato nella nuova cucina, realizzata nella sezione dell’alta sicurezza.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Toscana