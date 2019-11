Centro per il paesaggio, Barni: "Sede alla Villa Medicea di Careggi"

Un 'Centro per il paesaggio', con sede alla Villa Medicea di Careggi, sarà costituito a Firenze per volontà della Regione Toscana. Ad annunciarlo la vicepresidente della Regione Toscana ed assessora alla cultura Monica Barni in occasione della conferenza 'Politiche per il paesaggio toscano', tenutasi oggi all'auditorium di Santa Apollonia a Firenze nell'ambito del ciclo di incontri 'La Toscana che si muove'.

"Gli assessorati regionali alla cultura ed al governo del territorio - ha detto Barni - in collaborazione con tutte le Università toscane e con l'Osservatorio regionale sul paesaggio daranno vita ad un centro trans-disciplinare che avrà come finalità lo studio, la ricerca e la documentazione sui temi del paesaggio. Abbiamo scelto come sede la Villa Medicea di Careggi, una sede quanto mai adeguata come sede per un ente che si propone di lavorare per la tutela del paesaggio toscano, un paesaggio dove ambiente, storia ed elementi antropici sono strettamente correlati e si valorizzano a vicenda".

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

