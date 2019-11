Co-working in centro a Castelfiorentino, inaugura il nuovo ambiente di Open Flow

Scrivanie e spazi condivisi, aree riservate ai corsi di formazione professionale, sala conferenze, uffici, eventi. E’ questo lo spirito del progetto innovativo ideato da un team di giovani imprenditori che fanno capo a “Open Flow” e che sabato 30 novembre coroneranno il loro sogno: un ambiente moderno di ben 350 mq di superficie utile (più altri 200 per archivio e deposito) dove potranno svolgere la loro attività, ottenuto grazie a al riutilizzo funzionale di uno spazio messo a disposizione dal Comune e a un intervento di ristrutturazione cofinanziato dalla Fondazione CR di Firenze.

Non poteva dunque mancare una grande “festa di apertura” per salutare l’inaugurazione dei nuovi ambienti, che prenderà il via alle ore 16.00 con un rinfresco e musica live. Un’occasione anche per far conoscere a imprenditori e professionisti interessati l’opportunità di lavorare in co-working, una modalità di lavoro che si basa sulla condivisione degli stessi spazi pagando unicamente la locazione dei servizi utilizzati, risparmiando così sui costi di gestione. Oltre agli uffici condivisi, ci sarà anche la possibilità di visitare la nuova sala dove sono previsti i corsi di formazione, da quella professionale all’hobbistica (pittura, stampa in 3D, ecc..), a disposizione come sala per riunioni anche per professionisti e imprenditori che lavorano in “co-working”.

L’associazione “Open Flow”, che è stata accreditata come spazio “Co-Working” dalla Regione Toscana, sta puntando molto su questa modalità di condivisione delle risorse e delle conoscenze. Essa si propone di diventare ponte tra cittadini, creativi, professionisti e artigiani, promuovendo modalità dinamiche di collaborazione professionale e contribuendo all’avvio di start-up e imprese innovative (soprattutto giovanili) favorendone l’inserimento nel mercato del lavoro territoriale.

L’intervento di ristrutturazione si inserisce in un progetto più ampio denominato “Open: spazi aperti per la creatività”, promosso dal Comune di Castelfiorentino in partenariato con l’associazione “Open Flow” e l’associazione “Teatro C’Art” che contempla anche la realizzazione di un nuovo spazio scenico in località Pesciola.

Alla festa di sabato saranno presenti il Sindaco, Alessio Falorni, l’arch. Alessia Macchi (esperta di rigenerazione urbana e innovazione sociale) gli arch. Paolo Gaeta e Maurizio Lari (che si sono occupati dei progetti architettonici) e il team al completo di “Open Flow”: Serena Montagnani (legale rappresentante), Paolo Mori, Federica Bettarini, Giulia Ripetti. Alla serata sono stati invitati autorità e amministratori dell’Empolese – Valdelsa.

“Esattamente un anno fa – sottolinea il Sindaco, Alessio Falorni – presentammo questo progetto che tra pochi giorni vedrà la luce, cogliendo un duplice obiettivo: stimolare la formazione e l’imprenditoria giovanile, attraverso un metodo di lavoro che favorisce chi non può permettersi un affitto particolarmente oneroso, e nel contempo proseguire nel percorso di rigenerazione urbana del paese alto, favorendo occasioni di socialità e opportunità di crescita professionale, attivando virtuose connessioni con nuove attività. Rinnovo pertanto il mio ringraziamento a chi si è impegnato a fondo in questo progetto, come gli architetti Alessia Macchi, Paolo Gaeta e Maurizio Lari, l’associazione “Open Flow” e la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze che lo ha finanziato confermando così la sua sensibilità e la sua attenzione non solo al recupero e alla valorizzazione del nostro patrimonio artistico ma anche a proposte innovative di rigenerazione urbana come questa”.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa

Tutte le notizie di Castelfiorentino