Nuovo Consiglio comunale a Castelfranco, al centro il bilancio

La riunione del Consiglio Comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto e dell’art. 25 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale, è convocata a Castelfranco di Sotto per il giorno 30.11.2019 alle ore 9.30 presso la Sala Consiliare, per la discussione dei seguenti argomenti.

1. COMUNICAZIONI DEL SINDACO.

2. INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI.

3. VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2019/2021 AI SENSI DELL'ART. 175 DEL D.LGS 267/2000.

