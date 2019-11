Crollano 15 metri di muro in un parcheggio, 8 auto coinvolte

Intorno alle 3 di questa notte è crollato il rivestimento del muro nel parcheggio di via della Resistenza a Pontassieve. Il tratto interessato è di circa 15 metri. Le auto coinvolte sono state 8. Sul posto sono subito intervenuti i tecnici reperibili del Comune, I Vigili del Fuoco, i Carabinieri per mettere in sicurezza l'area e successivamente la Polizia Municipale e l'Amministrazione. I tecnici sono al lavoro per studiare la situazione e monitorare lo stato dei fatti. Al momento parte del parcheggio è interdetta alla sosta

Tutte le notizie di Pontassieve