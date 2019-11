Nel tardo pomeriggio di ieri, a Pontedera, i carabinieri del Norm hanno arrestato un macedone di 26 anni. Lo stesso, già in semilibertà dal carcere per furto e rapina, ha violato le prescrizioni. Per questo la misura alternativa è stata sostituita con la custodia cautelare in carcere. Al termine dalle formalità di rito il soggetto è stato trasferito al Don Bosco di Pisa.

Tutte le notizie di Pontedera