Empoli Città del Natale, orari e info della grande inaugurazione

Il periodo natalizio è ormai alle porte e c’è grande attesa per l’inaugurazione di “Empoli Città del Natale”. La grande kermesse natalizia ha già preso il via lo scorso weekend con l’anteprima. Per sabato 30 novembre è in programma la vera inaugurazione con l’accensione delle luminarie e delle installazione luminose.

L’amministrazione comunale, l’associazione Centro Storico rilanciano la scommessa con un Natale ancora più bello, itinerante, attrattivo. Più di un mese di iniziative dal 30 novembre al 6 gennaio.

Quest’anno la cerimonia di accensione si svolge nel giorno del Santo patrono, Sant’Andrea, sabato 30 novembre a partire dalle 21 con il ritrovo in Piazza della Vittoria.

Seguirà alle 21.30 l’accensione delle luci dell’albero di Natale, dopodiché sfilata per le vie del centro dalle 22 con l’accensione dei punti WOW lungo il percorso, le varie installazione luminose, compresa la grande Stella Cometa di Piazza Farinata degli Uberti.

Per l’occasione i negozi del centro storico saranno aperti anche dopo cena, per poter dare l’opportunità alla cittadinanza di fare shopping per le festività natalizie.

VIABILITÀ

In questa occasione dalle 20 alle 24 di sabato 30 novembre sarà chiusa al traffico parte di Piazza della Vittoria e quindi il primo tratto di Via Roma.

Ecco le disposizioni della polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa:

Via Tinto da Battifolle, all'intersezione con Piazza della Vittoria, direzione obbligatoria a sinistra;

Piazza della Vittoria, tratto compreso tra Via Tinto Da Battifolle e Via Roma, divieto di transito e divieto di sosta in tutta la piazza, con rimozione coatta di tutti i veicoli, eccetto quelli necessari all'allestimento delle strutture.

ATTRAZIONI NATALIZIE dal 30 Novembre al 6 Gennaio

TRENINO in CENTRO STORICO

Attivo tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 23

MATTONCINI VILLAGE (Piazza Farinata degli Uberti, angolo Via del Giglio)

Sabato e domenica dalle 15.30 alle 19.30

CASA di BABBO NATALE (Chiostro degli Agostiniani - Via dei Neri)

Sabato 30 ospiti Bing e Flop (Rai YoYo) dalle 15 alle 19

Domenica 1 dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19

Altri orari qui: https://www.empolicittadelnatale.it/lacasadibabbonatale/

VILLAGGIO delle FIABE (Piazza Matteotti)

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

PISTA PATTINAGGIO (Piazza Matteotti)

Tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 23

LUNA PARK (Piazza Matteotti)

Tutti i giorni

POMPIEROPOLI (Piazza Farinata degli Uberti)

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

PICCOLO SOCCORRITORE (Piazza della Vittoria)

Sabato e domenica dalle 15 alle 19

PROIEZIONI ARCHITETTURALI (Centro Storico)

Tutti i giorni dalle 16.30 alle 2.00

VILLAGGIO FRANCESE (Piazza della Vittoria)

da venerdì 29 novembre fino al 24 dicembre

Da venerdì a domenica dalle 9.30 alle 19.30

PARATE delle MASCOTTE (Centro storico)

Sabato e domenica una alle 17 e una alle 18.30

GRANDE NEVICATA (Piazza Farinata degli Uberti)

Sabato e domenica 16.30 17.30 18.30 19.30

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

