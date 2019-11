Accoltellati mentre portano fuori il cane, grave una 39enne

Accoltellati mentre portavano a spasso il cane a Firenze in via Luigi Pulci, nei pressi della zona di Bellosguardo. Questa la ricostruzione della polizia per quanto accaduto stamattina alle 8.30 a un uomo e una donna. La donna, 39 anni italiana, è al momento in gravi condizioni. Poche conseguenze e non rilevanti per l'altro ferito. A pugnalare pare che sia stato un uomo, per motivi ancora sconosciuti. Anche il cane è rimasto gravemente ferite.

AGGIORNAMENTO - Un uomo è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto per tentato omicidio. Una pattuglia dei carabinieri è riuscito a fermarlo in piazza Tasso, dopo le ricerche interforze avviate dalla polizia.

